Čedomir Jovanović se suočio sa pravom životnom dramom nakon što je preležao koronavirus, a ozbiljne zdravstvene komplikacije umalo su ga koštale života.

Sada je otvorio dušu o stravičnoj borbi za zdravlje koju je vodio pre nekoliko godina.

Zbog potpunog zastoja rada pluća, usled teškog oblika infekcije, dugo je morao da bude na bolničkom lečenju van granica naše zemlje. Kako je objasnio, medicinski stručnjaci tada uopšte nisu imali optimistične prognoze u vezi sa njegovim oporavkom.

- Pre dve ili tri godine sam onako baš bio na ivici i jako sam se loše osećao, teško sam disao. Praktično, to su sve bile posledice korone i svega onog što sam proživeo, da sad ne ulazim duboko u tu priču. Posle svih lekara koji su konstatovali da je to to, i da više nemam pluća, stav je bio da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu života - rekao je Čeda.

"Počeli su da mi otkazuju organi"

Da je situacija bila i više nego alarmantna svedoči i činjenica da su vitalni organi u jednom trenutku počeli da gube funkciju. Uprkos zastrašujućim medicinskim parametrima i stanju koje je ukazivalo na najgori mogući scenario, političar se, kako je istakao, sa celom situacijom suočavao sa neverovatnom smirenošću.

- Kapacitet pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7. Razmena gasova u plućima mi je bila 60 odsto, znači ono što udahnem sa tih 0,7 litara, 60 odsto pluća prihvate, ostalo odbace. Počeli su da mi otkazuju organi, baš je bila onako jedna tragična situacija koju sam ja onako sa jednim čudnim mirom nosio - ispričao je Jovanović u podkastu za Večernje novosti.

