U trenutku kada američki predsednik Donald Tramp govori o mogućim podelama unutar iranskog vojnog vrha, sve više pažnje privlači jedan čovek – brigadni general Ahmad Vahidi. Kako piše Newsweek, upravo njegov ubrzani uspon mogao bi da ima presudan uticaj na budućnost Irana, kako na ratištu, tako i za pregovaračkim stolom.

Prema analizama koje prenosi ovaj medij, Vahidi se sve više pozicionira kao ključna figura u strukturi moći Islamske Republike, u trenutku kada se zemlja suočava sa jednim od najtežih perioda još od iransko-iračkog rata.

Uspon generala iz senke

Ahmad Vahidi je nedavno preuzeo mesto komandanta Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), nakon pogibije svog prethodnika. Njegova biografija, međutim, ide mnogo dalje od te funkcije.

Kako navodi Newsweek, Vahidi je bio zamenik komandanta IRGC-a, ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova, ali i jedan od osnivača elitnih snaga Quds, koje je kasnije predvodio general Kasem Sulejmani.

Strateški analitičar Kamran Bokhari izjavio je za Newsweek da je „Ahmad Vahidi taj koji danas vuče konce“, ukazujući da njegova moć raste paralelno sa slabljenjem tradicionalnih centara odlučivanja.

Iako je godinama bio relativno nevidljiv na međunarodnoj sceni, njegova sposobnost da deluje iz senke i povezuje različite strukture vlasti sada dolazi do izražaja.

„Najgori scenario“ i šta to znači

Zapadni zvaničnici i analitičari upozoravaju da bi upravo ovakav razvoj situacije mogao da oteža bilo kakve pregovore sa Iranom. Kako prenosi Newsweek, Vahidi je pod sankcijama SAD i Evropske unije, a protiv njega postoji i međunarodna poternica zbog ranijih optužbi.

Američki zvaničnik Tomas DiNanno ocenio je njegovo imenovanje kao dokaz tvrdog kursa iranskog sistema, dok analitičari ukazuju da se u njegovom okruženju formira uži krug moći koji dominira ključnim odlukama.

Analitičarka Anika Ganzeveld navela je za Newsweek da odsustvo snažnog vrhovnog vođe dodatno ubrzava koncentraciju moći u rukama pojedinaca poput Vahidija, što menja unutrašnju dinamiku vlasti.

Donald Tramp je ranije upozorio da bi „najgori scenario“ bio da se u Iranu pojavi novo rukovodstvo koje bi nastavilo istu ili još tvrđu politiku prema SAD, što se, prema oceni pojedinih analitičara, sada sve više nazire.

U širem kontekstu, Iran se trenutno nalazi između unutrašnje konsolidacije moći i spoljnopolitičkih pritisaka. Kako će se taj balans razvijati, zavisiće od odnosa unutar samog sistema, ali i od međunarodnih okolnosti.

Jedno je jasno – uspon Ahmadа Vahidija predstavlja faktor koji bi mogao značajno da utiče na buduće poteze Irana i odnose sa Zapadom.