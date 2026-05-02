Tako smo imali ljude u trećem dobu života i u dubokoj penziji kako stoje na štandovima i dele propagandni materijal blokadera noseći bedževe studenti.

Jedan slučaj je ipak privukao veliku pažnju.

Iz grupe blokadera koja je nosila natpis "Studenti pobeđuju" izdvojio se mladić koji je prišao grupi u kojoj su bili pravi studenti koji žele da uče i pozvao ih da pređu na njihovu stranu.

Kada su studenti počeli da skandiraju "Ko je student?" on se okrenuo da se vrati u blokadersku grupu, ali je stao na polovini pešačkog prelaza, okrenuo se prema studentima i rekao im:

"Pa, upisaću i ja fakultet jednog dana."

Ta njegova izjava je izazvala salvu smeha.

On je pravi peimer blokadera, plenumaša i "nobelovaca".