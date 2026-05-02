Tako smo imali ljude u trećem dobu života i u dubokoj penziji kako stoje na štandovima i dele propagandni materijal blokadera noseći bedževe studenti.
Jedan slučaj je ipak privukao veliku pažnju.
Iz grupe blokadera koja je nosila natpis "Studenti pobeđuju" izdvojio se mladić koji je prišao grupi u kojoj su bili pravi studenti koji žele da uče i pozvao ih da pređu na njihovu stranu.
Kada su studenti počeli da skandiraju "Ko je student?" on se okrenuo da se vrati u blokadersku grupu, ali je stao na polovini pešačkog prelaza, okrenuo se prema studentima i rekao im:
"Pa, upisaću i ja fakultet jednog dana."
Ta njegova izjava je izazvala salvu smeha.
On je pravi peimer blokadera, plenumaša i "nobelovaca".
Komentari (8)