Lepa Brena godinama uveseljava narod širom planete Zemlje, ali malo ko zna da u duši krije tugu koju hrabro nosi u srcu kroz ceo svoj život.

Otac Lepe Brene , Abid Jahić, bio je njena najveća podrška i oslonac u najvažnijim periodima života pevaice, a njegova smrt 2010. godine, i to baš na pevačicin rođendan, ostavila je nenadoknadivu prazninu.

U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama, Brena je podelila fotografiju sa ocem iz mladosti, uz reči koje su otkrile koliko joj je značio. Bio je stub, oslonac i osoba koja je verovala u nju kada je to bilo najvažnije.

Međutim, dugo se spekulisalo kako je preminuo Abid Jahić, a Brena je samo jednom otkrila pravu istinu o smrti voljenog.

- On nije umro prirodnom smrću. Udario ga je autobus i umro je od posledica zadobijenih povreda - rekla je pevačica dok je gostovala u jednoj emisiji.

Nažalost, tuga zbog gubitka nije tu stala. Četiri godine kasnije, tačno na dan porodične slave porodice Živojinović, Brena je izgubila i majku Ifetu. Odlazak oba roditelja teško je podnela, ali spas je pronašla u porodičnoj toplini - u zagrljaju supruga Bobe, kao i u podršci svojih sinova, Viktora i Stefana, koji su joj pomogli da kroz bol prođe dostojanstveno.

I danas, kada govori o životu i svojim iskustvima, Lepa Brena ne zaboravlja da istakne koliko joj je značio njen otac. Otac Lepe Brene nije bio samo roditelj - bio je njena snaga, njen mir i tiha podrška iza reflektora.