Nakon današnjeg pravog prolećnog dana i prijatnih temperatura, Srbiju već u sredu očekuje nagla i izražena promena vremena.

Tokom dana doći će do naoblačenja, praćenog kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će sa severoistoka u zemlju prodrti osetno hladnija vazdušna masa.

U četvrtak će na severu zemlje biti uglavnom suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Međutim, u ostalim krajevima zadržaće se nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, dok će na planinama u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim delovima Srbije padati sneg.

Prema prognozama, na višim nadmorskim visinama može se formirati snežni pokrivač do 10 centimetara, a granica snega spustiće se čak i do oko 1.000 metara nadmorske visine.

Temperatura će biti neuobičajeno niska za početak maja. Maksimalne dnevne vrednosti kretaće se od svega 8 stepeni na jugu do oko 16 stepeni na severu zemlje, dok se u Beogradu očekuje do 15 stepeni.

Prema večernjim satima sledi postepeno razvedravanje u svim krajevima, ali će noć između četvrtka i petka doneti izrazito hladno vreme.

U mnogim delovima Srbije očekuje se pojava prizemnog mraza, dok se u pojedinim mestima u petak ujutru mraz može javiti i na visini od dva metra iznad tla. Minimalne temperature spuštaće se između 0 i 5 stepeni, a lokalno i ispod nule.

S obzirom na to da će mnogi boraviti napolju tokom večeri i noći, preporučuje se slojevito i veoma toplo oblačenje, gotovo zimsko, jer će vremenski uslovi podsećati na kraj novembra.

Posebno su ugrožene poljoprivredne i ratarske kulture, koje bi mogle pretrpeti ozbiljna oštećenja zbog niskih temperatura i mraza. Nadležne službe apeluju na građane i proizvođače da redovno prate upozorenja i postupaju u skladu sa preporukama.

U petak tokom dana očekuje se sunčanije i nešto toplije vreme, ali će temperature i dalje biti niže od proseka za ovo doba godine, uz moguć razvoj oblačnosti. Maksimalne vrednosti biće od 12 stepeni na jugu do oko 18 na severu, dok će u Beogradu dostići oko 16 stepeni.

Od vikenda sledi postepeni porast temperature, a povratak stabilnijeg i pravog prolećnog vremena očekuje se tokom naredne sedmice.