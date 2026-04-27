Pevač Haris Džinović, prvi put je izašao u javnost otkako se njegova bivša supruga Melina Galić udala u Monaku za engleskog biznismena, a ćerka Đina stala uz nju, dok sin Kan deli život sa ocem ne želeći da sa majkom ima kontakt.

Ipak, Haris nije samo prekinuo kontakt sa ćerkom i bivšom suprugom, pevač je nedavno za Scet otkrio da sa svojom dugogodišnjom prijateljicom Lepom Brenom ne priča već dugi niz godina, o čemu se šuškalo svojevremeno.

- Jesmo se družili, sad više ne. Možda je došlo do zamora materijala. Nemam pojma. Možda neki razlog veliki, možda nikakav. Pa, nisam ni sa kim u sukobu. A šta ću biti u sukobu? Radi čega? Šta ja mogu napraviti njima? I šta oni meni mogu napraviti da jbudem u sukobu? Da ne pričamo, da se ne pozdravljamo, da se ne družimo? Šta je to? Ne znam – rekao je Haris Džinović.

Na pitanje da li je neko o nekome nešto rekao, odgovorio je:

- Investirati tolike godine u prijateljstvo, pa čak i poznanstvo, pa onda radi neke rečenice, reči, nekog gesta ili gafa, prekinuti sve to… Mislim da je to ordinarna glupost, da ne kažem da je velika šteta.

- Uglavnom se družim sa jednom “klikom” tenisera, rekreativaca. Rado igram, rado odlazim u klub. Malo se družimo tamo, malo igramo tenis, sedimo, popijemo, pojedemo. Jedan fin, normalan, zatvoren život koji meni odgovara - rekao je Haris.

Podsećanja radi, pevačica Lepa Brena u emisiji "Amidži šou" govorila je o razvodima Harisa Džinovića i Dragane Mirković.



- Mislim da su to individualne stvari, ljudi odluče da li mogu ili ne mogu zajedno. Mislim da je brak institucija koji treba i mora da se neguje, do granica u kojima ne gubiš kredibilitet i dostojanstvo. Ljubav mora da se neguje, mora taj žar da postoji - počela je Lepa Brena o razvodima Harisa i Dragane a onda i nastavila:



– Ove koje si ti spomenuo su javne ličnosti, ne bih da komentarišem pošto su to naši prijatelji. Uvek sam na strani žena, ali nikada se ne bih mešala u njihove odluke. Verujem da su oni uradili ono što misle da je najbolje – rekla je pevačica.

