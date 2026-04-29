Pevačica Slađa Delibašić je pre nekoliko godina mikrofon okačila o klin, ali danas važi za primer uspešne preduzetnice.

Iako već duže vreme izbegava nastupe po klubovima u kojima je nekada pevala, bivšoj supruzi Đoleta Đoganija privatni biznis koji je pokrenula i te kako se isplatio, pa mesečno ostvaruje velike prihode.

Poznato je da je sa ćerkom otvorila vrtić u srcu Vračara, na atraktivnoj lokaciji, u koji godinama ulaže i gde i sama radi.

Ako je suditi po zvaničnim podacima iz Agencije za privredne registre, od ove obrazovne i vaspitne ustanove godišnje ostvaruje značajan profit od 160.000 evra, što znači da mesečno samo od tog posla dobija 13.000 evra.

Ovo, međutim, nije njen jedini izvor zarade.

Nastavlja da prihoduje i od digitalnih prava na svoju muziku. Na sajtu Youtuber.me, koji procenjuje zaradu na različitim platformama, navodi se da od digitalnih prava svakog meseca ostvaruje prosečno oko 3.000 evra, što predstavlja ukupan prihod sa platformi poput Jutjuba, Spotifaja i Dizera.

Slađa se nikada nije libila poštenog rada, pa je jednom prilikom otkrila da je radila i kao konobarica u kafiću kod svoje ćerke.

Tada je ispričala da je u lokalu radila do jedan po podne, nakon čega bi odlazila u vrtić gde je nastavljala sa obavezama.