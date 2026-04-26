Pevač Peđa Jovanović je godinama u turbuletnom odnosu sa suprugom Anom, a u poslednjem periodu su konačno uplovili u mirnu luku.

Tokom proteklih godina Ana i Peđa su se dva puta razveli, a trenutno su u idiličnom odnosu i uživaju na putovanju u Italiji.

Nakon poslednjeg pomirenja pevač je otkrio detalje odnosa sa izabranicom.

- Posvetiću joj pesmu "Njoj" koja govori o svim ženama koje su imale strpljenja i razumevanja da je nama muškarcima potrebno možda više vremena da se opametimo - rekao je iskreno pevač i dodao:

- Nisam ponosan na to što je meni bilo potrebno duže vremena da to shvatim. Krenuo sam stranputicom i niko nije mogao ništa da mi objasni, ni majka, ni žena, ni brat. Mislio sam da sam u pravu, popijem, opustim se, to je za mene bilo normalno, pa se izmaklo kontroli. Sada sam se vratio u normalu i jači smo nego ikada – istakao je Jovanović.

