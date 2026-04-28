Danijela Dimitrovska nedavno se u tajnosti venčala za bivšeg fudbalera Jevrema Kosanića.

Sada se pojavila na jednom beogradskom događaju, gde je sve iznenadila izjavom koja se tiče njenog prvog braka sa voditeljem Ognjenom Amidžićem.

U početku je priznala da se večeras pojavila bez supruga, a na pitanje kako je u braku, Danijela ističe:

- Fenomenalo, nikad bolje. Kao da je prvi put - rekla je manekenka kroz smeh, dok na pitanje da li to znači da na brak sa Amidžićem možemo da zaboravimo, manekenka poručuje:

- Ne, ne. Lepo sam rekla, a vi sad tumačite kako hoćete - rekla je Dimitrsovska.

BONUS VIDEO: