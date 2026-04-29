Građani Srbije sa velikom pažnjom prate razvoj situacije oko novih pravila za ulazak u Evropsku uniju, jer bi odluka koja stiže 20. maja mogla značajno da utiče na način prelaska granice, posebno kada je reč o letovanjima u Grčkoj.

Naime, Evropska unija je uvela novi sistem ulaska i izlaska (EES), koji je počeo sa punom primenom 10. aprila. Ovim sistemom ukinuto je pečatiranje pasoša, a svaki ulazak i izlazak iz EU sada se digitalno beleži. Putnici su dužni da ostave biometrijske podatke, uključujući fotografiju lica i otiske prstiju, što je izazvalo dodatne procedure na granicama.

Iako je cilj bio ubrzanje kontrole, u praksi su se pojavile velike gužve na prelazima, što je izazvalo zabrinutost među putnicima iz Srbije koji tradicionalno putuju u zemlje EU, posebno tokom turističke sezone.

Kao potencijalno rešenje pojavila se aplikacija „Travel to Europe“, koja omogućava putnicima da unapred unesu sve potrebne podatke i tako ubrzaju proceduru na granici. Aplikacija je već dostupna na platformama Google Play i Apple Store, ali trenutno funkcioniše samo u Švedskoj i Portugaliji.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), Aleksandar Seničić, objasnio je da ova aplikacija može značajno da skrati zadržavanje jer se deo administracije obavlja unapred.

- Putnici mogu da unesu osnovne podatke, fotografiju pasoša, svoju fotografiju i odgovore na pitanja o putovanju, čime se ubrzava procedura na samom prelazu – naveo je Seničić.

Ipak, ključna neizvesnost ostaje – da li će Grčka prihvatiti ovaj sistem i omogućiti njegovu primenu na svojim granicama. Odluka Atine očekuje se do 20. maja i biće presudna za turiste iz Srbije.

Važno je naglasiti da digitalna prijava ne znači potpuno ukidanje kontrole. Putnici će i dalje morati da ostavljaju otiske prstiju i prolaze kroz standardne provere pri svakom prelasku granice.

- Građani su mislili da će registracija biti jednokratna, ali to nije slučaj. Svaki put kada prelaze granicu, moraće ponovo da se fotografišu i evidentiraju – upozorio je Seničić.

Iako nove mere izazivaju zabrinutost, stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku, jer se procedura produžava u proseku za oko jedan minut po osobi.

Putnicima se savetuje da tokom letnje sezone koriste manje frekventne granične prelaze kako bi izbegli velike gužve i čekanja na glavnim rutama.