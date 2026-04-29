Kompozitor Goran Ratković Rale ponovo je hospitalizovan, ovog puta na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", saznaju domaći mediji.

Rale je nedavno imao operaciju srca nakon koje je uspešno oporavljen, ali je sada došlo do komplikacija zbog kojih je ponovo zadržan u bolnici.

On se nakon svega oglasio i potvrdio navode, te je istakao da ga je, kako kaže, Ana Nikolić ponovo spasila.

- Tačno je. Nije greška lekara ili osoblja u pitanju, već moja tvrdoglavost. Mislio sam da mogu sve, a očigledno je da ne mogu sve. I opet me je Ana spasila jer me nije poslušala i zvala je hitnu pomoć - rekao je kompozitor.

Na pitanje o trenutnom zdravstvenom stanju, naveo je da je i dalje na bolničkom lečenju, ali da se oseća dobro.

Takođe je imao reči hvale za ustanovu u kojoj se nalazi.

- Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" je državna bolnica u kojoj se pacijenti osećaju kao da leže u nekoj najboljoj evropskoj privatnoj klinici - poručio je Ratković za Kurir.

