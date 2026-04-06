Voditeljka emisije "Brak na neviđeno", Milica Kon, nedavno je jednog od takmičara dovela u veoma neprijatnu situaciju.

Naime, takmičar se sve vreme preznojavao pored Milice, a ona ga je ispipala gde je stigla, a u jednom trenutku mu je zakopčala i šlic.

Dok je probao odelo izašao je da ga svi vide, ali Milici je zapao za oko šlic koji mu je bio otkopčan, pa se ponudila da mu pomogne.

- Ne znam da li si ovo namerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš? - rekla je Milica, a takmičar je bio vidno zbunjen, pa joj je odgovorio:

- Zanimljivo je kada voditeljka odradi još neke stvari - rekao je on tada.

