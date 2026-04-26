Iako je godinama deo javne scene, svoj privatni život vešto krije, te je malo ko znao da je Tea Bilanović bila udata.

Brak je kratko trajao, a Tea je pred našim kamerama progovorila o razvodu.

- Udala sam se kada sam imala 21 godinu i nakon šest meseci sam se zvanično razvela, a dve nedelje smo živeli zajedno. Nije mi bilo teško jer se sve desilo na brzinu. Doživela sam to kao avanturu. Družili smo se, zatim ušli u vezu i onda smo se venčali. Udala sam se u crvenoj haljini, ali ne mislim da je to bio loš znak, bela bi bila još gora - rekla nam je Tea, pa dodala:

"Bio je ker finansijer"

- Mišljenja sam da je vrlo lakše da se čovek razvede nego da raskine vezu. U slučaju raskida svi hrle za pomirenjem, a kada je zvanični razvod u pitanju, to ume da udari i na ego i na komplekse i tu se zaista stavlja tačka. Sreća pa nakon razvoda nisam ništa delila sa suprugom jer bi mi sve pokupio. Bio je ker finansijer - rekla je Tea kroz smeh.

