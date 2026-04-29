Jedan od glavnih aktera serije "Igra sudbine" Luka Raco jedva čeka da se ostvari u ulozi oca.

Iako je karijera i dalje glavna stvar, glumac ne krije da želi da dobije bebu sa svojom suprugom, koleginicom Ninom Mrđom, sa kojom se venčao u tajnosti.

- Da, voleo bih da imam veliku porodicu. Voleo bih da se ostvarim kao otac i da imam što više dece, ali Bože zdravlja, videćemo u budućnosti. Pričao sam i sa prijateljima koji su jedinci, mi ne znamo za taj osećaj pa onda nema šta da nam fali, nemamo sa čime da uporedimo, odrastao sam u divnoj porodici i nikad mi ništa nije nedostajalo, ali sutra, jednog dana ako bude jedno dete ili više dece stvarno mi to nije presudno. Da li će prvo dete biti muško ili žensko meni je to apsolutno svejedno - počeo je Luka, a potom otkrio kako je u braku.

- Fenomenalno, kao i pre braka. Nije se tu ništa promenilo, ljudi su mi pričali da će biti velika promena, ali nije, bilo je lepo i pre, sad mogu da kažem da je i bolje. U suštini, ako ste vi zadovoljni pre braka, brak neće unaprediti nešto što već niste imali. Sada je samo lepše - imate tu neku titulu muža i žene - objasnio je Raco.

Glumac vredno radi na snimanju serije "Igra sudbine", ali ipak priznaje da priželjkuje odmor.

- I dalje smo na "Igri sudbine", onda idemo na zasluženu pauzu koja će potrajati neki mesec, iščekujem to, da odem na neko more, putovanje i onda se ponovo vraćamo na snimanje. Trajemo već sedam godina, nemam utisak da idem kao na snimanje serije, već kao da idem kod prijatelja u kuću i dođemo da snimimo, a onda se raziđemo i svako svojoj kući - istakao je glumac i dodao da se o kraju snimanja serije još uvek ne govori.

- Nema kraja, to se i mi pitamo već nekoliko godina, ali nema još kraja, gledaoci su naši verni pratioci koji ne odustaju od "Igre sudbine". Dokle god oni to budu želeli, mi ćemo snimati. Nemamo radno vreme, ali imamo taj luksuz da nekim danima i ne radimo i možemo duže da odmorimo i duže su nam te letnje pauze. Nije da imamo nekog izbora, ali uživamo u onome što radimo i na kraju dana nam ništa ne padne teško - govorio je Luka za Blic.

