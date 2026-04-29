Jelena Karleuša se godinama bori za prava životinja, a nedavno je žestoko napala voditeljku Bojanu Ristivojević upravo sa ciljem da zaštiti krznene prijatelje.

Situacija u Jutarnjem programu na Prvoj TV, kada je voditeljka Bojana Ristivojević ugostila lovca koji je govorio o ubijanju životinja, je Jelenu vidno izbacila iz koloseka.

- Pi*ka ti materina, kakav je potencijal srpskih lovišta? - povikala je Jelena, nakon čega se obratila voditeljki.

- Šta pričaš ti, gospođo?! - rekla je Karleuša koja se imitirala njen osmeh, a onda se obratila gostu u studiju:

- Ubico!

"Jesi li ti normalna?"

U okviru Instagram priče koju je pop diva objavila javno je upitala voditeljku Jutarnjeg sledeće:

- Koga zoveš, gospođo, u goste bre?! Ubicu životinja? Pitaš ga da li ubije iz prvog hica? Šta promovišeš ti ovde, alo?! Jesi li ti normalna? Lik je napisao knjigu kako ubije životinje. Pa pi*ka vam svima materina bolesna - napisala je Jelena.

