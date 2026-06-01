Jedan engleski farmer posetio svoje imanje i pronašao više od 20 automobila tamo gde je trebalo da budu njegove ovce na paši u Rajdal Voteru.

Pošto je bila sezona jagnjenja, pojavio se znak na kojem je pisalo javnosti: „Učtivo obaveštenje – NE PARKIRAJTE NA POLJU.“

Međutim, ne svi vode računa o ljubaznosti i pravilima.

Dilan Vejkli (25), fjedan farmer koji je bio na odmoru u tom području, naišao je na mesto događaja.

Govoreći o incidentu, otkrio je da su automobili bili prekriveni gustom smeđom pastom, odnosno - kravljim izmetom.

„Zaista ne mogu da krivim farmera. Ovi vozači su ignorisali znak i učinili sve što su mogli da parkiraju na polju“, rekao je Vejkli, dodajući: „Svaki farmer koji je imao posla sa turistima sanjao je da ovo uradi. Kažem, jadni farmer što mora da ih trpi.“

Nastavio je govoreći o farmerovoj osveti: „Zamislite da se vraćate sa duge šetnje i zateknete svoj automobil prekriven izmetom, to je užasno. Ali to je njihova sopstvena krivica. To deluje kao dobro sredstvo odvraćanja i zapravo je pravda.“

Vejkli je takođe tvrdio da su neki ljudi morali da pomeraju kamenje kako bi sprečili parkiranje na zemljištu, a zatim je rekao da je kasnije video neke od istih automobila kako čekaju u redu da im se automobili operu u lokalnoj perionici nakon incidenta sa izmetom.

Portparol policije Kambrije je rekao: „Policija je obaveštena u 22 časa 25. maja o prijavama da su automobili prskani sumnjivim kravljim izmetom na lokaciji blizu Rajdala.

„Naši lokalni sprovode dalju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti.“, prenosi Lad Bible.