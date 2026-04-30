Biznismen Branko Babić poseduje impozantno imanje u rodnom Ratkovu.

Vlasnik je luksuzne vile koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a pored toga poseduje i privatno jezero.

- Ratkovo je inače jako poznato kao selo koje ima veliki broj pecaroša, a da pritom nemamo ni kanal, ni reku, ni baru, ništa... Pre nekih 35 godina jedan povratnik iz Nemačke je došao i kupio parče zemlje ovde. Bilo je smetlište, a on je od toga napravio jezero - pričao je Branko Babić.

- Pre nekih četiri ili pet godina sam kupio ovo jezero. Taj povratnik iz Nemačke je to prodao jednom dečku, pa je taj dečko prodao meni. Tako sam se ja vratio ponovo na ovo jezero i tu sam svaki dan od kad sam završio kuću. Ne znam da li u Beograd odem dva ili tri puta godišnje. Između ostalog sam napravio i ribnjak - pričao je nedavno Branko Babić.

"Iskeširao sam 600.000 evra za plac"

Kako je istakao, po svaku cenu je želeo da napravi svoju oazu mira.

- Kada sam kupio privatno jezero i staru kuću, želeo sam da napravim vikendicu. Kako sam ja megaloman, želeo sam sve više i više. Probio sam budžet pet puta za ovo imanje. Međutim, i od komšije pored sam kupio plac, kako tu ne bi napravio fabriku. Znao sam da vredi oko 100.000 evra plac od 6 hektara. Međutim, pretpostavio sam da će tražiti za 200.000, a mi ćemo ga kupiti za 150.000. Već sam imao tu ideju u svojoj glavi. Bio je neraspoložen kada je pričao o prodaji, ali sam znao da ima svoju cenu. Prodao nam je za 600.000 evra plac, nismo mogli da mrdnemo od te cene. Bio sam u situaciji da sam već započeo pravljene kuće i nisam hteo da mi fabrika bude na imanju pored - rekao je Babić u emisiji "Biznis Priče".

BONUS VIDEO: