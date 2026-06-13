Devojka je poginula u Brazilu tokom bandži skoka jer su zaposleni su zaboravili da je opreme, prema video snimku koji je objavio novinski kanal G1.

Tragedija se dogodila u subotu u državi Sao Paolo .

Video prikazuje zaposlene kako podižu devojku, nose je do ivice platforme i bacaju je u provaliju.

Snimak je postao viralan na društvenim mrežama, ali je veoma uzmemirujućeg sadržaja i zato ga ovde nećemo obaviti.

Na snimku se vidi da devojka nosi samo kacigu i nema nikakvu opremu.

Na snimku se čuju uzvici „Konopoc, konopac!“. Vidi se kako konopac leži na zemlji, nije bio vezan za nesrećnu ženu.

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