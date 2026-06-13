Na frontu u Ukrajini sve češće se pojavljuju izveštaji o novoj ruskoj bespilotnoj letelici „Geranj-5“, za koju pojedini vojni analitičari tvrde da predstavlja znatno opasniju i bržu verziju prethodnih sistema iz porodice „Geranj“.

Telegram kanal „Voevoda veščaet“ objavio je snimak preleta letelice iznad Konotopa u Sumskoj oblasti, gde se jasno čuje karakterističan zvuk mlaznog motora. Snimak je izazvao veliku pažnju, a ukrajinski vojni stručnjaci tvrde da se novi sistem sve češće koristi u napadima.

Prema navodima pukovnika Aleksandra Zarube, glavnog istraživača Instituta za upravljanje inovativnim projektima vojne jedinice A3444, „Geranj-5“ je projektovan po aerodinamičkoj šemi sličnoj krstarećim raketama i predstavlja mnogo bržu metu od ranijih verzija.

Prve informacije o ovom sistemu pojavile su se početkom 2026. godine, kada je ukrajinska vojna obaveštajna služba registrovala letelicu pod oznakom „Stavka broj 5“.

Prema podacima iz otvorenih izvora, nova bespilotna letelica dugačka je oko šest metara, raspon krila iznosi približno 5,5 metara, nosi bojevu glavu mase do 90 kilograma i ima domet od oko 1.000 kilometara.

Pojedini analitičari nazivaju je „budžetskom krstarećom raketom“, jer navodno koristi mlazni motor i znatno je jeftinija od klasičnih raketnih sistema.

Prema dostupnim informacijama, „Geranj-5“ može da se lansira sa zemaljskih platformi, ali i iz vazduha, uključujući jurišne avione Su-25. Pojedini izvori navode i mogućnost opremanja raketama vazduh-vazduh R-73 radi zaštite od presretača.

Ukrajinski stručnjaci navode da se u modernizovanim ruskim dronovima sve češće koriste kineske komponente, dodatni izvori napajanja i sistemi za prenos slike u realnom vremenu, što povećava njihove izviđačke sposobnosti.

Istovremeno, ukrajinski izvori upozoravaju da bi veća brzina i drugačiji profil leta „Geranja-5“ mogli dodatno da opterete protivvazdušnu odbranu, jer presretanje takvih ciljeva zahteva korišćenje skupih raketa PVO.

Iako rusko Ministarstvo odbrane još nije objavilo zvanične tehničke karakteristike sistema, sve češći izveštaji sa terena ukazuju da se „Geranj-5“ sve više koristi u borbenim operacijama, zbog čega mu vojni analitičari posvećuju sve veću pažnju.