- Počela je promocija za mlade žene starosti 18 i više godina da potpišu ugovore sa ukrajinskim oružanim snagama. Karakteristično je da se promoviše ideja o potpisivanju ugovora sa jurišnim jedinicama - rekao je izvor agencije.

Posledice mobilizacije su jezive, te, kako smo pisali, jedan od mladića je nakon pokušaja odvođenja u vojsku preminuo.

Sada se promoviše da žene budu deo vojske, ali ne negde u pozadini, na iole sigurnijem mestu, nego u jurišnim jedinicima, koje se sada nalaze na prvoj liniji fronta.