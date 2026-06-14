Prema najnovijoj studiji Instituta za nemačku privredu (IW), manjak radne snage na tržištu rada biće drastično veći nego što se ranije predviđalo.

Nove prognoze pokazuju da se Nemačka suočava sa istorijskim deficitom radne snage, što bi moglo ozbiljno da ugrozi stabilnost vodeće evropske ekonomije.

Tri ključne činjenice iz studije

Ogroman manjak radnika: Do 2036. godine manjak na nemačkom tržištu rada iznosiće oko 4,3 miliona radnika, što je drastičan skok u odnosu na prognozu od pre dve godine, kada se govorilo o brojci od tri miliona.

Pad broja stanovnika: Demografski podaci pokazuju da će u Nemačkoj do 2045. godine živeti oko 81,1 milion ljudi, što je za 2,9 odsto manje u odnosu na trenutno stanje.

Radni potencijal u strmoglavom padu: Ukupan potencijal radne snage smanjiće se do 2036. godine za 6,9 odsto, sa 55 miliona, koliko je zabeleženo 2025. godine, na svega 51,2 miliona osoba.

Stranci gube interesovanje za Nemačku

Kao glavni razlog za ovako dramatične prognoze, stručnjaci instituta IW navode znatno niže stope useljavanja od onih koje su bile predviđene u ranijim ekonomskim modelima.

Nemačka, koja je decenijama bila obećana zemlja za radnike iz celog sveta, ubrzano gubi svoju privlačnost na globalnom tržištu rada, prenosi Feniks magazin.

Glavni okidač za pad interesovanja potencijalnih doseljenika leži u dugotrajnoj i kontinuiranoj slabosti nemačke privrede, kao i u sve većim, hroničnim problemima na samom tržištu rada. Strani stručnjaci radije biraju druge destinacije, ostavljajući nemačke poslodavce u sve težoj situaciji.

Dugoročni demografski šok

Poređenje sa podacima iz bliske prošlosti jasno pokazuje koliko su se ekonomski trendovi pogoršali u kratkom vremenu. Stara prognoza iz 2024. godine, prema kojoj je institut IW predviđao umeren privredni i demografski rast sve do 2040. godine, danas postaje potpuno nevažeća.

U izveštaju se precizira da će do 2036. godine radno sposobnu starost dostići tek 9,8 miliona stanovnika, što je apsolutno nedovoljno da pokrije talas masovnih odlazaka u penziju starijih generacija.

Dugoročno gledano, do 2045. godine potencijal radno sposobnog stanovništva strmoglaviće se za čak 8,3 odsto, na svega 50,4 miliona ljudi.

Ako se ovi scenariji ostvare, nemačke kompanije biće primorane na radikalne promene u poslovanju, gašenje pogona ili masovno preseljenje proizvodnje u druge zemlje.