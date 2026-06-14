Starija naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošiča, Atina Tošić, završila je juče srednju školu i tom prilikom okupila celu porodicu.

Kako se jasno vidi na samoj diplomi, Atina je pohađala Britansku internacionalnu školu u Beogradu, jednu od najstarijih i najcenjenijih obrazovnih ustanova ovog tipa u regionu.

Ova škola poznata je po rigoroznim britanskim standardima, nastavi isključivo na engleskom jeziku i diplomatskom i estradnom kremu koji tu školuje svoju decu. Naravno, ovakav status ima i svoju cenu, koja je paprena za uslove običnih građana.

U zavisnosti od uzrasta i nivoa obrazovanja, cena školarine na godišnjem nivou u ovoj prestižnoj ustanovi kreće se od 10.000 pa sve do preko 15.000 evra.

Iako elitni obrazovni sistem podrazumeva vrhunski nivo nastave, jasno je da za roditelje ove školarine predstavljaju samo početnu stavku kada se na osnovnu cenu dodaju troškovi obavezne ishrane, vannastavnih aktivnosti, prevoza i dodatnih materijala.

Cifra koju ovaj bivši par izdvaja za luksuzno školovanje svoje naslednice dostiže vrtoglave sume, koje za prosečnog građanina Srbije predstavljaju pravu nedostižnu fantaziju!

Šta sve nije uračunato u cenu?

U ovu cenu često nisu uračunate upisnine, uniforma, vannastavne aktivnosti, kao i polaganje međunarodnih Cambridge ispita, što krajnju cifru podiže za još nekoliko hiljada evra, piše Informer.

Karleuša i Tošić očigledno nisu žalili ni evra kada je u pitanju budućnost njihove dece, a Atina im je to vratila na najbolji mogući način, diplomom u rukama i blistavim osmehom na licu!

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