Tea Tairović zapalila je društvene mreže misterioznom najavom svog novog muzičkog projekta, pod nazivom "Dominantna".

Uprkos tome što je u toku Teina koncertna turneja u okviru koje puni najveće koncertne sale i prestižne klubove širom Balkana, ali i Evrope, kod nje inspiracije i kreativnosti ne manjka te je, po svemu sudeći, svoju vernu publiku rešila da obraduje novim hitovima!

Naime, Tea je danas na Instagramu objavila visokobudžetni snimak kojim je najavila novi projekat pod nazivom "Dominantna", a koji će svetlost dana ugledati 12. maja.

Pevačica je samouvereno zauzela svoj tron i s dijamantskom krunom na glavi poručila.

- Kada znaš šta želiš, kada veruješ da možeš, kada pobediš sumnje i savladaš strah došao je trenutak da postaneš dominantna! - istakla je Tairovićeva.

Da li je reč o jednoj ili više novih pesama Tea još uvek nije otkrila, a nema sumnje da fanovi s nestrpljenjem iščekuju da vide kakvom im je iznenađenje ovaj put priredila.

Podsetimo, koncert Tee Tairović je nedavno hitno prekinut, a pevačica nije znala šta ju je snašlo.

