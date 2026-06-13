Upravo tu se tokom godine nakupljaju prašina, masnoća, zemlja i sitne nečistoće koje mogu otežati otvaranje prozora i narušiti higijenu doma.

Dobra vest je da vam za temeljno čišćenje nisu potrebna skupa sredstva. Domaćice se kunu u jednostavnu kombinaciju alkoholnog sirćeta i sode bikarbone koja uklanja i najtvrdokornije naslage za svega nekoliko minuta.

Zašto su šine na prozorima najveći skupljači prljavštine

Šine prozora predstavljaju idealno mesto za taloženje prašine, polena, sitnih insekata i vlage. Kako se nalaze u uskim uglovima, često ih je teško detaljno očistiti, pa se prljavština vremenom samo gomila.

Osim što ružno izgledaju, zaprljane šine mogu da utiču i na kvalitet vazduha u prostoriji, posebno kod osoba koje pate od alergija ili respiratornih tegoba.

Trik sa sirćetom koji osvaja internet

Postupak je veoma jednostavan. Potrebno je da sipate malo alkoholnog belog sirćeta direktno u šine prozora i ostavite nekoliko minuta da deluje.

Prirodna kiselost sirćeta razgrađuje masnoću i omekšava nataloženu prljavštinu, zbog čega se nečistoće mnogo lakše uklanjaju.

Nakon toga površinu prebrišite krpom ili papirnim ubrusom. Ukoliko su naslage tvrdokornije, pospite malo sode bikarbone i nežno istrljajte.

Sve što vam je potrebno već imate kod kuće

Za ovaj jednostavan trik biće vam potrebni:

alkoholno belo sirće,

soda bikarbona,

krpa od mikrofibera,

stara četkica za zube.

Četkica je idealna za uglove i mesta do kojih je teško dopreti običnom krpom.

Čišćenje koje štedi vreme i novac

Najveća prednost ove metode je što nema dugotrajnog ribanja niti potrebe za agresivnim hemijskim sredstvima. Sirće omekšava naslage i omogućava da se prljavština ukloni mnogo brže nego uobičajenim metodama.

Stručnjaci za održavanje doma ističu da je dovoljno očistiti šine jednom nedeljno kako bi se sprečilo gomilanje prljavštine i produžio vek trajanja prozorskih mehanizama.

Mnogi koji su isprobali ovaj trik tvrde da upravo redovno održavanje pravi najveću razliku, jer prozori ostaju čisti, lakše se otvaraju i duže izgledaju kao novi.