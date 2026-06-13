Nina Badrić je sinoć nastupila u Banjaluci na tvrđavi Kastel, kada je došlo do nezgode.

Nakon što je zabrinula sve prisutne Nina se oglasila i saopštila da je zadobila povredu noge.

- Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi i savršenom pevanju, a sledeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim delovima - napisala je Nina Badrić na Fejsbuku.

Ona je objavila i fotografiju na kojoj se vidi povreda.

"To je nešto što se ne zaboravlja"

Podsećamo, Badrićeva je nastupila u okviru trećeg "Banja Luka Coffee Festa" koji se održava na Kastelu.

Tim povodom pevačica je govorila o Banjaluci.

- Banjaluka je jedan od onih gradova u koje uvek dolazim s posebnom radošću. Publika me tamo prati godinama i svaki put osećam toplinu, poštovanje i iskrenu emociju. To su koncerti na kojima se ne osećate kao gost, nego kao neko tko dolazi među svoje ljude. Imam mnogo lepih uspomena iz Banjaluke, ali ono što najviše pamtim su lica ljudi koji pevaju svaku pesmu od prvog do poslednjeg stiha. To je nešto što se ne zaboravlja - rekla je Nina Badrić za "Nezavisne novine".

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