Voditeljka muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Bojana Lazić, otvoreno je govorila o povratku Zorica Brunclik u žiri, ističući koliko je njeno prisustvo nedostajalo ekipi.

Na snimanje je stigla vidno raspoložena i nije krila uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa pevačicom.

– Šta sam ja rekla, bila sam u pravu. Videćete dok za Zoricu, ja jedva čekam da je zagrlim. Stvarno nam je nedostajala. Kemiš je verodostojan, ali ja više volim žene bez dlake na jeziku. Kemiš je malo mekši, što je bilo i očekivano – rekla je Bojana.

Govoreći o organizaciji snimanja i uslovima rada, voditeljka je istakla da će tempo biti pojačan zbog velikog broja takmičara, ali je demantovala navode o posebnim privilegijama za Brunclikovu.

– Biće sigurno napornije, imamo 26 takmičara, ali ona ima sve uslove – nas i svoj apartman. Ne znam za nikakve specijalne tretmane – otkrila je voditeljka.

Bojana se osvrnula i na svoj privatni život, naglašavajući da, iako u javnosti deluje opušteno, u ličnim odnosima ima jasno postavljene granice i principe kojih se striktno drži.

– Za javnost nisam stroga, ali u četiri zida jesam. Imam svoje standarde i u roditeljstvu i u partnerstvu. Ne opraštam prevaru, nelojalnost i izdaju čak ni u porodici – bila je iskrena.

Na kraju, dotakla se i teme koja već neko vreme intrigira javnost , a to je povratak Milana Stankovića na muzičku scenu. Otkrila je da su nedavno bili u kontaktu i nagovestila da bi publika uskoro mogla da očekuje nove projekte.

– Poslednji put kada sam ga kontaktirala rekao mi je da ćemo se videti i čuti lepim povodom. Rekao je da će to biti uskoro. Tako da stvarno mislim da će snimiti nešto i vratiti se – zaključila je Lazićeva.

Podsetimo, Zoricu Brunclik u studiju je dočekana gromoglasnim aplauzom, a sve kolege su joj poletele u zagrljaj.

