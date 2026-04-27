Putin je, kako prenosi agencija RIA Novosti, istakao da Rusija namera da nastavi strateške odnose sa Iranom, ističući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet" i izražavajući nadu da će ta zemlja uspeti da prevaziđe period iskušenja i da će mir uskoro biti uspostavljen.

On je, kako se navodi, preneo i najbolje želje vrhovnom lideru Irana Modžtabi Hamneiju. Arakči je zahvalio Rusiji i Putinu na podršci Teheranu, ocenivši odnose dve zemlje kao veoma dobre i naglasivši da će oni nastaviti da se jačaju.

Takođe je preneo pozdrave iranskog rukovodstva, uključujući vrhovnog lidera Hamneija i predsednika Masuda Pezeškijana. U razgovorima su, sa ruske strane, učestvovali i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i načelnik Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Igor Kostjukov.

U sastavu iranske delegacije su bili i zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garib-Abadi i ambasador u Moskvi Kazem Džalali.

Iranska delegacija doputovala je u Sankt Peterburg 27. aprila, a Arakči je ranije najavio da će tokom posete sa ruskim partnerima razgovarati o aktuelnoj situaciji u vezi sa sukobom u koji su uključene Sjedinjene Američke Države i Izrael.

