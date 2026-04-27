Sa dolaskom toplijih dana i početkom letnje sezone, sve više građana Srbije sprema se za put ka Grčkoj, ali ih na granici čekaju nova pravila koja mogu usporiti ulazak u zemlju.

U pitanju je EES sistem (Entry/Exit System), koji je sada u punoj primeni i menja dosadašnji način kontrole putnika.

Iskustvo sa granice

Jedno od svežih iskustava podelio je Marjan, koji je nedavno putovao ka ostrvu Paros.

Kako kaže, procedura nije komplikovana, ali postoji jedan detalj koji mnogi zanemaruju.

– Dao sam pasoše, saobraćajnu i zeleni karton. Dokumenta su mi brzo vraćena, a zatim su uzeli otiske prstiju na skeneru ispred šaltera. Pitali su da li sam već fotografisan ranije – ispričao je.

Dodaje da, ukoliko su podaci već u sistemu, nema ponovnog fotografisanja i procedura ide brže.

Važno upozorenje za žene

Ipak, Marjan je posebno upozorio na jednu stvar koja može napraviti problem.

– Napomena za sve, a posebno za žene – nemojte mazati ruke kremama pre puta. To može otežati skeniranje otisaka prstiju – naglasio je.

Kako funkcioniše novi sistem

EES sistem je zvanično počeo sa punom primenom 10. aprila i zamenio je klasično pečatiranje pasoša biometrijskom kontrolom.

Na mnogim graničnim prelazima postavljeni su kiosci gde putnici:

skeniraju pasoš

ostavljaju otiske prstiju

fotografišu lice

Nakon toga, granični službenik proverava podatke i donosi odluku o ulasku.

Koliko traje procedura

Ceo proces traje nekoliko minuta, ali u prvim mesecima moguće su gužve jer se veliki broj putnika prvi put registruje u sistem.

Prilikom prve registracije formira se dosije koji sadrži:

fotografiju lica

otiske prstiju

lične podatke

Ovi podaci čuvaju se tri godine, dok su naredni prelazi znatno brži.

Važi za sve putnike

Registracija u EES sistemu obavezna je za sve, uključujući i decu.

Ipak, mališanima mlađim od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, već samo fotografija.