Marija Šerifović pred Vaskrs kupila je stan na Baliju.

U pitanju je apartman koji ima stotinak kvadrata i u kome će boraviti u narednom vremenskom periodu sa svojom porodicom. Naime, još prošle godine Marija je otkrila Bali jer je tamo otišla na savet jedne devojke kod koje je radila meditaciju u Beogradu, javljaju domaći mediji.

- Marija je išla ovde na Avali na neke seanse joge i meditacije, a onda je grupno otišla na Bali sa tom devojkom. Njoj se toliko dopalo da se faktički skoro i nije vraćala u Srbiju. Marija je prvo na Baliju kupila motor, a onda je potpisala i ugovor na godinu dana da koristi njihovu SIM karticu, što je bio zasigurno znak da se jedno duže vreme neće vraćati. Trebalo je nekoliko meseci da pronađe odgovarajući apartman, a onda je na Bali preselila sina, majku Vericu i Jovanu Pajić. Kako stvari stoje, Mariji Bali jako odgovara i od kada je postala majka ona je potpuno promenila svoj život i potpuno se smirila, mnogo je srećnija i veselija. Mnogi se pitaju šta će biti sa njenim američkim papirima i da li postoji varijanta da možda izgubi „green card“ koji ima, međutim sve to pada u vodu s obzirom na to da je Marijin sin Mario američki državljanin po rođenju i njegova majka ima pravo da preko njega dobije državljanstvo, što znači da će biti punopravni državljanin Amerike sa pravom glasa i zelena karta joj više neće biti ni potrebna, pa ne mora ni da vodi računa da li dovoljno vremena provodi u Americi pošto joj Bali već sada više odgovara – priča izvor za Svet.

-Kupovinom nekretnine Marija će i dobiti papire na Baliju, pa više neće biti potrebe ni da plaća carinu na mnoge stvari koje bude donosila iz Srbije, kao što je ispričala da je morala da plati 130 evra zbog telefona kada je potpisala ugovor za SIM karticu. Marija je na Baliju pronašla mir, sigurno je da će da se vraća u Srbiju, ali sada bar neće morati da plaća smeštaj. Inače, cene nekretnina na Baliju i nisu preterano visoke, stanovi kao što je Marijin mogu da se nađu i u vrednosti do 100.000 evra, s tim da su odlično sređeni, luksuzno napravljeni i vrlo kvalitetno izgrađeni. U svakom slučaju, investicija je tako dobra da ukoliko se ikada i predomisli, za samo nekoliko dana stan može da proda i da povrati uložena sredstva, ako ne i da zaradi - završava izvor.

