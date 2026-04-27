Voditelj Ognjen Amidžić je stigao na novom snimanje Pinkovih zvezda, te se odmah osvrnuo na povratak Zorice Brunclik u fotelju žirija, koja je iz opravdanih razloga bila odsutna od februara meseca.

-Evo, čekam i ja Zoka da dođe, mislim da neće imati poseban tretman po povratku, mada znate da je ona uvek imala tretman za sebe - bio je iskren Ognjen, a zatim su ga mediji upitali da prokomentariše govornu poruku Dare Bubamare koja je ovih dana usijala društvene mreže.

-To je tako Dara, ona je veseljak, pozitivna, govori o svim stvarima bez tabua, to je njen rečnik, to su njene fore i priče. Najveći mi je problem što to dospe u javnost, ko zna kakve poruke imam te i vi u telefonu, pa ih ne delite javno - objasnio je voditelj ružičaste televizije i izazvao ispred studija opšti haos i smeh.

Alo/L.A.