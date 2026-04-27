Razumevanje PIO listinga ključno je za svakoga ko planira odlazak u penziju. Ipak, mnogi građani kada krenu da prikupljaju dokumentaciju nailaze na problem – podaci u listingu deluju komplikovano i teško razumljivo.
Zato je važno znati šta svaka stavka znači i kako da sami proverite da li je sve uredno evidentirano.
Šta je PIO listing
Kada podnesete zahtev za penziju, dobijate uverenje iz matične evidencije osiguranika, poznato kao PIO listing.
U njemu se nalaze:
- podaci o radnom stažu
- zarade po godinama
- uplaćeni doprinosi
Ovaj dokument praktično predstavlja vašu kompletnu radnu istoriju.
Kako se računa radni staž
Staž osiguranja računa se sabiranjem meseci i dana.
Važe sledeća pravila:
- 1 godina = 12 meseci
- 1 mesec = 30 dana
Važno je znati da se kolona „čas“ više ne uzima u obzir od 2003. godine, što znači da sati rada ne ulaze u obračun staža.
Zarade i doprinosi – šta zapravo gledate
U tabeli „Podaci o stažu osiguranja, zaradi i visini uplaćenih doprinosa“ nalazi se pregled:
- koliko imate staža po godinama
- kolika vam je bila zarada
- koliko je uplaćeno doprinosa
Zarada je prikazana u bruto iznosu, što znači da uključuje i neto platu i doprinose.
Doprinosi predstavljaju ukupnu uplatu – i deo koji ide od zaposlenog i deo koji uplaćuje poslodavac.
Šta znači oznaka M8
Jedna od stvari koja često zbunjuje jeste oznaka M8.
Važno pravilo:
Podaci sa oznakom M8 NE sabiraju se sa M4 za istu godinu.
M8 označava promenu podataka i predstavlja ažurirane, važeće informacije za tu godinu.
Provera prijava i odjava
U posebnoj tabeli „Podaci o osiguranju (M1-M3)“ nalaze se sve vaše prijave i odjave sa osiguranja.
Za svaki od tih perioda trebalo bi da postoji odgovarajući staž (M4).
Ako primetite da nešto nedostaje ili nije jasno:
- obratite se filijali PIO fonda
- pravna služba može proveriti podatke
- moguće je ispraviti greške pre odlaska u penziju
Zašto je ovo važno
PIO listing na prvi pogled može delovati komplikovano, ali njegovo razumevanje može vam uštedeti mnogo problema.
Jedna greška ili propuštena uplata mogu značiti:
- kraći staž
- manju penziju
- probleme pri ostvarivanju prava
Zato je ključno da na vreme proverite sve podatke i budete sigurni da je vaša radna istorija tačno evidentirana.
