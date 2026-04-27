Razumevanje PIO listinga ključno je za svakoga ko planira odlazak u penziju. Ipak, mnogi građani kada krenu da prikupljaju dokumentaciju nailaze na problem – podaci u listingu deluju komplikovano i teško razumljivo.

Zato je važno znati šta svaka stavka znači i kako da sami proverite da li je sve uredno evidentirano.

Šta je PIO listing

Kada podnesete zahtev za penziju, dobijate uverenje iz matične evidencije osiguranika, poznato kao PIO listing.

U njemu se nalaze:

podaci o radnom stažu

zarade po godinama

uplaćeni doprinosi

Ovaj dokument praktično predstavlja vašu kompletnu radnu istoriju.

Kako se računa radni staž

Staž osiguranja računa se sabiranjem meseci i dana.

Važe sledeća pravila:

1 godina = 12 meseci

1 mesec = 30 dana

Važno je znati da se kolona „čas“ više ne uzima u obzir od 2003. godine, što znači da sati rada ne ulaze u obračun staža.

Zarade i doprinosi – šta zapravo gledate

U tabeli „Podaci o stažu osiguranja, zaradi i visini uplaćenih doprinosa“ nalazi se pregled:

koliko imate staža po godinama

kolika vam je bila zarada

koliko je uplaćeno doprinosa

Zarada je prikazana u bruto iznosu, što znači da uključuje i neto platu i doprinose.

Doprinosi predstavljaju ukupnu uplatu – i deo koji ide od zaposlenog i deo koji uplaćuje poslodavac.

Šta znači oznaka M8

Jedna od stvari koja često zbunjuje jeste oznaka M8.

Važno pravilo:

Podaci sa oznakom M8 NE sabiraju se sa M4 za istu godinu.

M8 označava promenu podataka i predstavlja ažurirane, važeće informacije za tu godinu.

Provera prijava i odjava

U posebnoj tabeli „Podaci o osiguranju (M1-M3)“ nalaze se sve vaše prijave i odjave sa osiguranja.

Za svaki od tih perioda trebalo bi da postoji odgovarajući staž (M4).

Ako primetite da nešto nedostaje ili nije jasno:

- obratite se filijali PIO fonda

- pravna služba može proveriti podatke

- moguće je ispraviti greške pre odlaska u penziju

Zašto je ovo važno

PIO listing na prvi pogled može delovati komplikovano, ali njegovo razumevanje može vam uštedeti mnogo problema.

Jedna greška ili propuštena uplata mogu značiti:

kraći staž

manju penziju

probleme pri ostvarivanju prava

Zato je ključno da na vreme proverite sve podatke i budete sigurni da je vaša radna istorija tačno evidentirana.