Zorica Brunclik danas se posle dužeg vremena pojavila na snimanju Pinkovih zvezda.

Pevačica iz opravdanih razloga bila je odsutna muzičkog takmičenja Pinkove zvezde gde ima ulogu žirija, zajedno sa Jelenom Karleušom, Viki Miljković, Draganom Stojkovićem Bosancem i Dragomirom Despićem Desingericom.

Umesto pevačice, njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš davao je podršku njenim kandidatima i dolazio na snimanja, a o zdravstvenom stanju supruge tek je nedavno govorio, otkrivši da će se uskoro vratiti na male ekrane, nakon uspešnog oporavka od operacije, što se danas i desilo.

Zorica je u prethodnom periodu imala čak dve operacije. Pevačica se povukla iz javnosti kako bi se u miru posvetila oporavku u svojoj vili u Krnjači.

-Kako ste vi? - pitala je pevačica, a zatim je dobila isto pitanje, na koje je ratko odgovorila:

-Pa, kako vam izgledam? - upitala je Brunclikova, poslala poljubac svima, te ušla u zgradu gde se nastavlja snimanje muzilkog programa.

Ona se pojavila u beloj jakni, dok je na glavi imala visoki rep, zbog čeda se pevačica našalila.

- Nakačili su mi kosu od dva i po metra - rekla je kroz osmeh, a promena je i više nego očigledna.

