Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović izjavio je danas da zahtevi građana i banaka ukazuju da je potrebno da država izdvoji još 300 miliona evra za ovu godinu za garantnu šemu namenjenu subvencionisanim kreditima za mlade za kupovinu stana i naveo da će Ministarstvo finansija sa partnerima uputiti inicijativu Narodnoj skupštini o izmenama i dopunama zakona kojim se to reguliše.

Popović je rekao da ministarstvo pozdravlja inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da država za garantnu šemu izdvoji još 300 miliona evra za ovu godinu i podsetio da je do sada odobreno 6.645 kredita mladima za kupovinu stana.

''Taj iznos od 300 miliona je apsolutno nešto što i naše analize pokazuju i što zahtevi banaka i građana ukazuju da je iznos koji je potreban do kraja godine'', rekao je Popović i dodao da će uslovi za apliciranje ostati isti.

Naveo je da se zahtevi za kredite i dalje podnose, ali da su pojedine banke već iskoristile svoje limite i da će morati da sačekaju usvajanje zakona i povećanje limita.

"Većina još ima malo prostora u smislu zahteva koje obrađuju i puštaju, jer otprilike negde tridesetak dana od trenutka kada predate svu dokumentaciju, prođete, potpišete i novac se pusti. Taman u tom periodu nama je cilj da usvojimo ove izmene i da program nastavi bez ikakvog kočenja", rekao je Popović.

On je naglasio da se interesovanje za kredite ne koncentriše više samo u Beogradu već da većina zahteva stiže iz drugih delova zemlje, uz rast kupovine kuća i imovine van većih gradova.

"U samom početku više od 50 odsto zahteva bilo je iz Beograda, dok je sada taj udeo pao na oko četvrtinu, a više od 56 odsto zahteva dolazi iz ostatka Srbije, što pokazuje da je program zaživeo na celoj teritoriji zemlje", rekao je Popović.

Prema njegovim rečima, povoljni uslovi - minimalno učešće, subvencionisana kamata i uključivanje mladih bez stalnog zaposlenja omogućavaju širem krugu korisnika da reše stambeno pitanje, zbog čega država priprema novi paket podrške.

"Učešće je svega jedan odsto, a pored toga su značajno umanjeni ili ukinuti troškovi obrade kredita, notara i upisa u katastar, što inače može da iznosi i do tri odsto vrednosti nekretnine", ukazao je Popović.

Još jedna ključna prednost, kako je ocenio, jeste stabilnost otplate u prvim godinama, što je "posebno važno u uslovima promenljivih kamatnih stopa na evropskom tržištu".

"Prvih šest godina kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,5 odsto, dok ostatak subvencioniše država, što mladima daje sigurnost u periodu kada grade karijeru i najviše im je potrebna finansijska stabilnost", objasnio je Popović.

On je naveo da podaci pokazuju da meru najčešće koriste mladi bračni parovi i porodice, što znači da program doprinosi rešavanju stambenog pitanja čitavih domaćinstava.

Istovremeno, naglasio je da je struktura korisnika po godinama ravnomerna, uz najveći udeo mladih između 25 i 30 godina.

"Kada govorimo o dinamici realizacije i interesovanju, već sada govorimo o potencijalu većem od 10.000 stanova, što pravi značajnu razliku i pomaže da se reši jedan od najvećih izazova mladih - dolazak do prve nekretnine", naveo je Popović.

Poseban značaj programa ogleda se u tome što je omogućio pristup stambenim kreditima i onima koji ranije nisu imali tu mogućnost, uključujući mlade sa nestalnim zaposlenjem ili bez stalnih prihoda, uz podršku žiranata.

Dodatno, sniženi troškovi i minimalno učešće olakšali su ulazak u proces kupovine nekretnine. Zbog velikog interesovanja, država planira novu rundu podrške u vrednosti od 300 miliona evra, uz zadržavanje postojećih uslova i dodatna unapređenja, poput šireg kruga potencijalnih žiranata.

"Ostavili smo mogućnost da žiranti budu i lica koja nisu članovi porodice, kako bismo pomogli mladima koji nemaju tu vrstu podrške u svom okruženju", objasnio je Popović.

Iako su pojedine banke već dostigle limite, obrada zahteva se nastavlja, a cilj je da se zakonske izmene usvoje na vreme kako bi program funkcionisao bez prekida.

"Zahtevi se i dalje primaju i obrađuju, a očekujemo da u roku od oko 30 dana, koliko je potrebno za realizaciju kredita, budu usvojene izmene koje će omogućiti nastavak programa bez zastoja", naveo je Popović.

Prema njegovim rečima, dosadašnja analiza pokazuje da nije došlo do značajnog rasta iznosa kredita, koji u proseku iznosi oko 75.000 evra, što ukazuje na stabilnost tržišta i realne potrebe korisnika.

"Interesovanje nas je iznenadilo, ali je sama realizacija u skladu sa očekivanjima, što nam daje dobru osnovu za dalje planiranje i eventualno širenje programa u budućnosti", zaključio je Popović.

