Dva najpoznatija regionalna pop benda, Tropiko i Amadeus, održaće zajednički koncert pod sloganom "Domaćinski u Nišu" na Letnjoj pozornici koji je zakazan 20. juna ove godine s početkom u 21 sat.

Poznati Leskovčani po prvi put će ukrstiti svoje energije, te će sve vreme zajedno svirati na bini i pokazati zašto ih obožava milionska publika.

Organizatori ovog projekta osmislili su kvalitetan program u trajanju od dva i po sata, gde će pevači popularnih sastava Aleksandar Cvetković i Bojan Tasić Džaja tokom spektakla sve vreme biti jedan pored drugog i pevati najveće hitove koje su obeležile devedesete i dvehiljadite.

Samo neke od pesama koje su proslavile Tropiko bend poput: "Zauvek tvoj", "Misliću na tebe", "Sve moje zore", "Misliću na tebe", "Onu moju", "Ako ti je do mene", "Ne zovi me"..., ali i čuvene numere Amadeusa "Lažu te", "100 posto", "Čija si nisi", "Beograd", "Iznad kolena", "Kupi me" i druge, samo su neke koje će se naći na repertoaru zakazane noći u Nišu.

- Čast i zadovoljstvo je biti voljen tamo odakle dolaziš, a Niš je blizu našeg Leskovca.

Veoma se radujem susretu sa Nišlijama i obećavam da ćemo dati sve od nas da zadovoljivo svačija očekivanja. Ono što mi možemo da ponudimo je kvalitetna svirka, druženje, hitovi i nova energija. Drago mi je što ćemo se na bini družiti sa prijateljima iz Amadeus benda koji su godinama uz nas, i kada je dobro i kada je loše. Biće to zaista luda noć puna pozitive i ljubavi - izjavio je Sale Tropiko za medije.