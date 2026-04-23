Slučaj ubistva Igora Komarova, sina ukrajinskog biznismena, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što su se pojavile nove informacije o njegovoj otmici i tragičnom ishodu na Baliju.

Komarov je u februaru boravio na ostrvu zajedno sa devojkom i prijateljima, kada je, prema dostupnim informacijama, prvi put napadnut dok je vozio motocikl. U tom trenutku uspeo je da pobegne i slučaj prijavi policiji, ali je ubrzo nakon toga ponovo otet.

Nakon otmice, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem je Komarov tražio pomoć, dok su otmičari izneli zahtev za otkupninom. Snimak je dodatno uznemirio javnost i pokrenuo široku istragu.

Nekoliko dana kasnije, policija je pronašla posmrtne ostatke za koje je potvrđeno da pripadaju Komarovu, čime je slučaj dobio tragičan epilog.

Prema pojedinim navodima iz istrage, postoji sumnja da su otmičari mogli da lociraju žrtvu putem objava na društvenim mrežama, gde su deljene fotografije i informacije o kretanju. Ipak, te tvrdnje još uvek nisu zvanično potvrđene.

Policija je saopštila da traga za više osumnjičenih, dok se veruje da su neki od njih već napustili zemlju.

Istraga je u toku, a nadležni organi pokušavaju da rasvetle sve okolnosti ovog zločina.