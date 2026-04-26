Marija Šerifović je svojevremeno izjavila da je svojoj majci Verici zabranila da se bavi muzikom budući da je ušla u ozbiljne godine.

Njena izjava je tada pokrenula brojne komentare, a o njoj se i dalje priča.

Sada je o toj temi pred našim kamerama progovorio pevač Jasmin Muharemović koji nije krio da je Mariji zamerio na ovim rečima.

- Mariji se dešava da određenim kolegama, koji imaju približno 70 godina, ljubi ruke u studiju, a smetaju joj oni koji imaju 60. I ona je blizu 50. godine, to znači da i sama za sebe treba da kaže da će uskoro da završi karijeru, a to se neće desiti. Izuzetno poštujem Mariju Šerifović jer je uspela da pobedi na Evroviziji, a to nikome nije pošlo za rukom. Dobar je pevač i dobra je curica, a za neke stvari moramo reći da nisu ispravne - rekao je , pa otkrio da li bi se on prijavio za učešće na Evroviziji.

- Ne. Ono što ja pevam ne prolazi na Evroviziji. Ni u to neko moje vreme se ne bi plasiralo dobro, a svakako ne ni sada - zaključio je pevač pred našim kamerama.

