Desničarska partija Alternativa za Nemačku (AfD) dostigla je novi rekord popularnosti i pobedila bi na hipotetičkim izborima sa 28% glasova, pokazuje anketa instituta INSA koju je u subotu objavio list Bild.



Hrišćansko-demokratski blok (CDU/CSU) kancelara Fridriha Merca dobio bi 24%, što je pad od jednog procentnog poena u odnosu na prethodna istraživanja.

Socijaldemokrate (SPD), partneri u vladajućoj koaliciji, zadržali su rejting od 14%.

Izazovi za formiranje većine u Bundestagu

Oko 11% glasova pripalo bi partijama koje ne bi prešle cenzus za ulazak u Bundestag. Prema pisanju Bilda, to znači da bi za vladajuću većinu u Bundestagu bilo potrebno najmanje 45% glasova preostalih partija.

S obzirom na to da druge stranke odbijaju saradnju sa AfD, Mercova vladajuća koalicija (CDU, CSU, SPD) morala bi da potraži još jednog partnera kako bi dostigla radnu većinu u Bundestagu.

Anketa je sprovedena od 20. do 24. aprila na uzorku od 1.203 ispitanika.

Pad poverenja u kancelara Merca

Podrška Mercovoj koaliciji u stalnom je padu otkako je stupila na dužnost u maju prošle godine.

Kritičari optužuju kancelara da nije uspeo da zaustavi propadanje nemačke privrede, koja je u 2025. godini zabeležila rast od svega 0,3%, nakon recesije 2023. i 2024. godine.

Čak 79% Nemaca je nezadovoljno radom aktuelne vlade, pokazala je anketa instituta YouGov.

Među samim glasačima CDU/CSU bloka, samo 34% njih podržava učinak koalicije.

Prošle nedelje, američki institut Morning Consult proglasio je Merca najnepopularnijim liderom u Evropi, sa rejtingom nezadovoljstva od čak 76%.

Šta AfD zapravo traži?

AfD se u Briselu i EU institucijama često doživljava kao veliki problem, i to iz više razloga.

AfD želi da Nemačka izađe iz EU (slično Brexitu) ako se ne vrati suverenitet državama-članicama.

Umesto sadašnje EU, predlažu "Evropu otadžbina", konfederaciju sa zajedničkim tržištem, ali bez centralizovane moći Brisela, bez eura kao obavezne valute i bez zajedničke migracione i klimatske politike.

Traže deportacije ilegalnih migranata, jačanje granica i kraj "otvorenih granica".

Takođe, klimatsku politiku EU vide kao "prevaru" koja uništava nemačku industriju (auto-sektor, energija).

Ovo direktno udara u temelje projekta Evropske unije kakav danas postoji, superdržave sa sve više nadnacionalnih ovlašćenja.

Nemačka je ekonomski motor EU. Ako AfD postane dovoljno jaka, može blokirati ili usporiti ključne politike: Green Deal, migracione pakete, sankcije protiv Rusije, centralizaciju budžeta itd.