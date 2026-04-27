Desničarska partija Alternativa za Nemačku (AfD) dostigla je novi rekord popularnosti i pobedila bi na hipotetičkim izborima sa 28% glasova, pokazuje anketa instituta INSA koju je u subotu objavio list Bild.
Hrišćansko-demokratski blok (CDU/CSU) kancelara Fridriha Merca dobio bi 24%, što je pad od jednog procentnog poena u odnosu na prethodna istraživanja.
Socijaldemokrate (SPD), partneri u vladajućoj koaliciji, zadržali su rejting od 14%.
Izazovi za formiranje većine u Bundestagu
Oko 11% glasova pripalo bi partijama koje ne bi prešle cenzus za ulazak u Bundestag. Prema pisanju Bilda, to znači da bi za vladajuću većinu u Bundestagu bilo potrebno najmanje 45% glasova preostalih partija.
S obzirom na to da druge stranke odbijaju saradnju sa AfD, Mercova vladajuća koalicija (CDU, CSU, SPD) morala bi da potraži još jednog partnera kako bi dostigla radnu većinu u Bundestagu.
Anketa je sprovedena od 20. do 24. aprila na uzorku od 1.203 ispitanika.
Pad poverenja u kancelara Merca
Podrška Mercovoj koaliciji u stalnom je padu otkako je stupila na dužnost u maju prošle godine.
Kritičari optužuju kancelara da nije uspeo da zaustavi propadanje nemačke privrede, koja je u 2025. godini zabeležila rast od svega 0,3%, nakon recesije 2023. i 2024. godine.
Čak 79% Nemaca je nezadovoljno radom aktuelne vlade, pokazala je anketa instituta YouGov.
Među samim glasačima CDU/CSU bloka, samo 34% njih podržava učinak koalicije.
Prošle nedelje, američki institut Morning Consult proglasio je Merca najnepopularnijim liderom u Evropi, sa rejtingom nezadovoljstva od čak 76%.
Šta AfD zapravo traži?
AfD se u Briselu i EU institucijama često doživljava kao veliki problem, i to iz više razloga.
AfD želi da Nemačka izađe iz EU (slično Brexitu) ako se ne vrati suverenitet državama-članicama.
Umesto sadašnje EU, predlažu "Evropu otadžbina", konfederaciju sa zajedničkim tržištem, ali bez centralizovane moći Brisela, bez eura kao obavezne valute i bez zajedničke migracione i klimatske politike.
Traže deportacije ilegalnih migranata, jačanje granica i kraj "otvorenih granica".
Takođe, klimatsku politiku EU vide kao "prevaru" koja uništava nemačku industriju (auto-sektor, energija).
Ovo direktno udara u temelje projekta Evropske unije kakav danas postoji, superdržave sa sve više nadnacionalnih ovlašćenja.
Nemačka je ekonomski motor EU. Ako AfD postane dovoljno jaka, može blokirati ili usporiti ključne politike: Green Deal, migracione pakete, sankcije protiv Rusije, centralizaciju budžeta itd.
