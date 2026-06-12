Engleski slikar i pionir pop-arta Dejvid Hokni preminuo je 11. juna 2026. godine u 88. godini života.

Poznat kao jedan od najuticajnijih britanskih umetnika 20. i 21. veka, on je proveo decenije transformišući modernu umetnost kroz svoje jarke pejzaže, kultne slike kalifornijskih bazena i digitalne inovacije.





Rođen je u Bredfordu, u Jorkširu 1937. godine, a istakao se kao centralna figura pop-art pokreta tokom šezdesetih godina prošlog veka. Preseljenjem u Los Anđeles 1960-ih godina stvorio je čuvena dela među kojima je i "Portret umetnika (Bazen sa dve figure)", koja su dostigla aukcijske rekorde.



Nikada se ne ograničavajući samo na platno, on je svoj vizionarski pristup bez problema prilagođavao grafici, scenografiji, fotografiji i digitalnoj umetnosti. U svojim kasnijim godinama nastavio je da pomera umetničke granice kreirajući imerzivne instalacije i dinamične pejzaže pomoću svog Ajpeda.

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