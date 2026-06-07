Melina i Haris Džinović su na nakon dve decenije stavili tačku na brak, a interesovanje javnosti oko njihovog odnosa i dalje ne jenjava.

Iako je Melina ponovo stala na ludi kamen i nastavila dalje, Haris ne krije da uživa u solo životu.

Sada je ponovo istakao da ne planira još jednom da se ženi, te se osvrnuo na brak sa Melinom.

- Brak je bio takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet - rekao je Haris kratko.

"Nije u kontaktu sa sinom"

Pored toga Haris je šokirao priznanjem da njegova bivša nije u kontaktu sa zajedničkim sinom Kanom.

- Kan i ja imamo razgovore kao otac i sin, naravno da se nekada slažemo, a nekada ne. Sve je kao i u drugim porodicama - rekao je Haris, a na pitanje da li možda neke stvari koje njemu ne priča kaže mami kratko i ironično je rekao:

- Kako će se javiti mami? Nema mama telefon.

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