Pevač Haris Džinović nastupio je u Beogradu, gde je njegov sin Kan Džinović bio u publici, dok se ćerka Đina Džinović nije pojavila.

Njeno odsustvo nije iznenađenje s obzirom na to da su odnosi u porodici već duže vreme narušeni, kao i činjenicu da se preselila u Barselonu.

Pevač je ranije govorio o porodičnim relacijama i istakao da ne želi da ulazi u previše detalja.

Tokom razgovora za medije, Džinović je istakao da ga ispunjavaju muzika, ali i tenis, druženje, vino, dobra hrana i putovanja.

Dodao je da se njegov sin Kan ne bavi tenisom, već drugim sportom i da je trenutno fokusiran na svoje obaveze.

-Sin je došao, Đina nije tu, u Barseloni je. Bila je nedavno - rekao je pevač.

"Šta imam više da se ženim?"

Govoreći o mogućem ponovnom braku, istakao je da mu to nije plan.

-Izveo bih neku lepu ženu na piće, ne bih koleginice. Ne bih ponovo stao na ludi kamen. Šta imam više da se ženim? Danas od 10 brakova, mislim da sedam pukne - prekomentarisao je kroz osmeh.

"Brak sa Melinom je bio dobar"

O svom braku sa Melinom, naveo je da je, prema njegovom mišljenju, bio dobar, ali da ga ne bi ponavljao.

-Bio je takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ga ne bih ponovio. Ne pada mi na pamet da jurim bračne modele - izjavio je potom.

Takođe je otkrio i da sa naslednikom ima otvoren odnos, uz uobičajene razgovore između oca i sina, ali da se ne slažu uvek oko svega.

-Naravno da imamo razgovore, nekada se slažemo, nekada ne. Sve je kao i u drugim porodicama - bio je iskren.

"Nema mama telefon"

Na pitanje da li mu sin određene stvari koje ne govori njemu poverava majci, kratko je, uz dozu ironije, odgovorio:

-Kako će se javiti mami? Nema mama telefon - dodao je pevač.

O Mini Kostić

Osvrnuo se i na zdravstveno stanje svojih kolega, ističući da nije upućen u njihove privatne probleme, ali da mu je žao zbog situacije u kojoj se nalazi pevačica Mina Kostić, koja je već neko vreme smeštena u bolnici "Laza Lazarević".

-Ne znam da moje kolege imaju duševne bolesti, prvi put čujem. Za Minu mi je žao, ali ne znam ni gde je ni od čega. Zaista ne znam - nije želeo detaljnije da zalazi u pomenutu situaciju.

Dotakao se smrti supruge Halida Bešlića

Na kraju se dotakao i smrti supruge Halida Bešlića, Sejde, ističući da su bili porodični prijatelji.

-Tužno, bili smo porodični prijatelji. I da je bila najzdravija, ona bi za tri meseca otišla za Halidom koliko ga je volela. To sam rekao Dinu kada smo se čuli pre nekoliko dana - zaključio je za domaće medije.