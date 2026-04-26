Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Arnold, se proteklog vikenda venčala sa britanskim milionerom Džefrijem Polom Arnoldom na intimnoj ceremoniji u Kneževini Monako. Iako je pokušala da sve drži u tajnosti, detalji venčanja i luksuznog slavlja ubrzo su dospeli u javnost.

Pripreme za Melinino venčanje trajale su mesecima, a ona je pažljivo birala svaki detalj. Na ceremoniji je nosila Dior haljinu, dok je kao modni dodatak ponela retku "Ermes Kelly" tašnu vrednu 6.400 evra, koju je uspela da nabavi svega nekoliko dana pre venčanja, prenose domaći mediji.

I Melinina ćerka Đina Džinović, koja je takođe redovan kupac Ermesa, pridružila se slavlju, a pre venčanja je kupila tašnu od 5.700 evra i poklonila majci svileni komplet vredan 4.700 evra.

- Melina je ostala bez reči kada je videla poklon. Baš se prijatno iznenadila. Đina je skroz pogodila njen ukus - otkrio je izvor za domaće medije.

