Milena Ćeranić godinama krije svoju privatnost, te u javnosti nije poznato da li je emotivno ispunjena, ali je ovoga puta progovorila o planovima da se uda.

Kako je objasnila, pompa je nikada nije zanima, te priželjkuje da i njeno sudbonosno "da" prođe bez da iko za to zna.

- Ne bih govorila o tome da li imam dečka, ali mogu da kažem da sam žena koja je uvek zaljubljena. Neka bude da nemam dečka. Kada je reč o tome kada ću se udati, to takođe ne mogu da znam, ali sasvim sigurno se neću udavati tako da od toga pravim galu i veliku organizaciju. Neću praviti svadbu. To ne bih mogla nikako i to jednostavno nisam ja - navela je Milena i dodala:

- Mogu da se venčam tako što će moj budući muž da kaže: "Milena, hajde da se venčamo", da to organizujemo tri, četiri sata unapred i završimo sa tim u istom danu. Nisam tip osobe koji bi mogao da organzuje svoje venčanje godinu dana unapred. Od toga nema ništa - navela je pevačica u emisiji kod Svetlane Cece Ražnatović.

"Svoje bivše momke volim na ljudski način"

Podsetimo, Ćeranićeva je nedavno govorila i o bivšim ljubavima, te otrkila da poštuje i voli sve svoje bivše emotivne partnere.

- Sve svoje bivše momke volim na ljudski način i ne bih volela da se nikome od njih dogodi išta ruđno. Srećna sam žena i niti jednom od njih nisam poslala ružnu energiju bilo da su oni bili dobri ili loši prema meni, bilo da je naš odnos bio dobar ili loš. Ono što je bitno jeste što sam i i dalje ljudski prema njima, da gajim dobru energiju i da im želim samo najbolje. Smatram da bi bio moj lični neuspeh kada bih bivšim momcima želela ružno ili kada bi im loše išlo. Ne znam zašto je tako, ali jeste i možda samo nisam normalna - rekla je tada Milena za domaće medije.

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