Vladimir Putin ranije je tvrdio da je „orešnik“ korišćen kako bi se posmatralo razdvajanje bojevih blokova i prikupili podaci za buduću punu upotrebu. Upravo zato u Kijevu sada strahuju da bi sledeći napad mogao da bude znatno razorniji od prethodnih.

„Orešnik“ je balistička raketa srednjeg dometa, razvijena na osnovi tehnologija povezanih sa kompleksom RS-26 „rubež“. Zapadni i ukrajinski izvori navode da može da dostigne brzinu veću od 10 maha, odnosno više od 12.000 kilometara na čas. To znači da od lansiranja do udara može da prođe svega nekoliko minuta.

PVO teško hvata takvu metu

Najveći problem za Ukrajinu jeste to što sistemi koje trenutno ima, uključujući i „patriot“, nisu pravljeni za presretanje ovakve klase raketa.

Za borbu protiv takvih ciljeva potrebni su daleko skuplji i viši sistemi, poput američkog THAAD-a ili izraelskog „arou 3“. Ukrajina ih nema, pa se svaki mogući napad „orešnikom“ posmatra kao posebno opasna pretnja.

Prema dostupnim procenama, raketa može da nosi šest bojevih blokova, a svaki od njih dodatne podprojektile. Ukupno se pominje do 36 udarnih elemenata koji se razdvajaju u završnoj fazi leta i dolaze ka cilju različitim putanjama.

Takav napad ne liči na klasičan udar jednom raketom. To je istovremeni dolazak više ciljeva iz velike brzine, pod uglovima koje je teško pratiti i još teže zaustaviti.

Strah od prave bojeve glave

Do sada se deo analiza bavio tvrdnjama da su raniji udari „orešnikom“ imali više demonstracioni nego razorni karakter. Međutim, ako raketa bude upotrebljena sa klasičnim fugasnim ili rasprskavajućim punjenjem, posledice mogu biti daleko veće.

„Orešnik“ se pominje i kao potencijalni nosač nuklearnog oružja, ali u ovom slučaju glavna zabrinutost odnosi se na mogućnost upotrebe konvencionalnog bojevog punjenja.

Za Kijev je poruka jasna: ako Moskva odluči da pređe sa demonstracije na pravi borbeni udar, ukrajinska pozadina mogla bi da se suoči sa oružjem koje stiže prebrzo za normalnu reakciju PVO.

Zato se svaka najava lansiranja sa ruskih poligona, posebno sa Kapustinog Jara, sada prati sa izuzetnom pažnjom.

Rat u Ukrajini time ulazi u još opasniju fazu. Dronovi iscrpljuju odbranu, rakete probijaju pozadinu, a „orešnik“ se u Kijevu sve više doživljava kao oružje kojim Moskva pokušava da pokaže da može da pogodi duboko, brzo i gotovo bez upozorenja.