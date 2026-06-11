Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je danas da sistem nisu pojedinci i da se poverenje u policiju ne sme izgubiti zbog jednog slučaja, poput slučaja „Senjak“.

On je za Tanjug naveo da sve što je država preduzela nakon ovog slučaja šalje poruku da građani mogu imati poverenja u institucije i u sposobnost države da se izbori sa ovakvim pojavama.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je slučaj „Senjak“ „veoma težak i komplikovan“ i da je Srbiji naneo „ogromnu štetu“, Ibrahimović je ocenio da to pokazuje odgovornost države i spremnost sistema da se suoči sa devijantnim pojavama.

„Najvažnije je da postoji poverenje u svoju zemlju i državno rukovodstvo“, rekao je on, dodajući da predsednikova poruka ukazuje na potrebu poverenja u institucije.

Na pitanje zašto je ovaj slučaj prerastao okvir crne hronike i postao politička i društvena tema, Ibrahimović je naveo da u Srbiji postoji tendencija da se pojedinačni događaji pretvaraju u dnevnu politiku, što, kako je ocenio, ne doprinosi razvoju zemlje u složenim ekonomskim i geopolitičkim okolnostima.

Prema njegovim rečima, politizacija događaja ima za cilj urušavanje poverenja u državu i institucije, a posebno je izražena u vremenu „rata dezinformacijama“, u kojem, kako je naveo, „prvo strada istina“.

„Kada imate tako podeljeno društvo i kanale informisanja, uz veliki broj dezinformacija, dolazi i do pokušaja destabilizacije društva i urušavanja poverenja u sistem, koji je ključan za funkcionisanje svake države“, rekao je Ibrahimović.

Govoreći o najavljenim merama za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova nakon ovog slučaja, on je ocenio da je ključno dosledno poštovanje postojećih zakona i procedura, ali i učenje iz svakog incidenta kako bi se unapredio sistem.

Kako je naveo, slični problemi nisu specifični samo za Srbiju, već postoje u policijskim sistemima širom sveta, gde se primenjuju posebni mehanizmi kontrole i unutrašnje borbe protiv korupcije.