Godinama unazad verne obožavaoce pokojnog pevača Rođe Raičevića zbunjuje i intrigira jedan neobičan detalj, njegov kofer, koji i dalje stoji u hodniku zgrade u kojoj je živeo, netaknut i nepreuzet čak 19 godina nakon njegove smrti.

Međutim, taj kofer nije jedina misterija koja prati život i smrt ovog legendarnog umetnika.

Sveska sa neobjavljenim pesmama Raičevića, prema navodima, nakon njegove smrti navodno je dospela u ruke jednog poznatog pevača, koji je kasnije snimio te numere i potpisao ih kao sopstvena autorska dela.

Reč je o pesmama koje je on za života napisao, ali nije stigao da ih objavi, a koje su, kako se tvrdi, bile zapisane u svesci koju je posle njegove smrti prisvojio tadašnji blizak prijatelj i kolega.

Zahvaljujući tim kompozicijama, isti izvođač je, prema pričama iz estradnih krugova, izgradio veliku karijeru i stekao regionalnu popularnost.

Na ovu priču osvrnula se i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova i osoba koja je dobro poznavala Raičevića.

- Pretpostavila sam da me zbog toga zovete, jer je Rođina godišnjica. Ali zaista ne bih da pričam o tome - rekla je u početku Vujovićeva za medije. Nakon dužeg insistiranja, ipak je pristala da iznese ono što zna o nestanku sveske.

- Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle njegove smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega, s kojim je bio veoma blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo zatim tada jedva poznati pevač počeo je da objavljuje albume sa pesmama koje su postajale veliki hitovi. Postao je poznat i cenjen, a karijeru je, kako se priča, izgradio upravo na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da ih je sam pisao. Žao mi je što se istina nikada neće u potpunosti saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problema. Sve je, ipak, ostalo na nivou rekla-kazala - ispričala je ona.

Dodala je i da pomenuti pevač već duže vreme ne snima nove pesme.

- Taj pevač već neko vreme ništa ne objavljuje. Ako je istina da je uzeo svesku, moguće je da je iskoristio sve pesme iz nje i sada više nema materijala. Ali ne brinem ja za njega, jer će on još dugo "prodavati maglu". Nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji prate estradne tokove bar naslutiti o kome se radi - navela je Vujovićeva.

Prema zvaničnoj policijskoj belešci, Rođa Raičević pronađen je mrtav 7. oktobra 2001. godine, u besvesnom stanju u iznajmljenom stanu u Beogradu.

Naknadno je utvrđeno da je uzrok smrti bila kombinacija heroina i metamfetamina.