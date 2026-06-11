Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci, uhapsili su A. K. (32) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio 14 krivičnih dela krađa.

Sumnja se da je on, tokom maja i juna, iz prodavnice u Bačkoj Palanci krao različite prehrambene i druge proizvode, saopštio je MUP. Materijalna šteta nastala ovim krivičnim delima je oko 185.000 dinara.

A. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.

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