Dino Merlin je napisao jedan od najvećih hitova Cece Ražnatović, pesmu "Beograd".

Kako se o njihovom odnosu godinama spekulisalo, Ceca je otkrila da li je u kontaktu sa bosanskohercegovačkim pevačem i progovorila o njihovom poznanstvu.

- Upoznala sam Merlina u Švajcarskoj. Tada mi je napravio pesmu “Zaboravi” i poklonio “Beograd”. U mojoj karijeri je napisao još “Žarila sam žar”. “Beograd” sam dobila zbog ratne situacije koja je tada bila. Nije mogao da peva pesmu o Beogradu. To je bilo 1992. godine, kada mi je poklonio, a snimila sam je 1995. - istakla je Ceca Ražnatović, pa dodala:

- Ta pesma je trebalo da bude duetska, pisao ju je za sebe, ali ne mogu da se setim koja ženska osoba je trebalo da je snimi. Muški deo je trebalo da ide “znam joj boju haljine ja je kupio, znam za jedne usne ja ih ljubio”. On mi je rekao: “Ceki, ja zbog trenutne situacije ne mogu da snimim ovu pesmu, ali obožavam emociju u tvom glasu i ja ti je poklanjam”.

"Nismo smeli da ga potpišemo"

Ceca Ražnatović je otkrila i zbog čega Merlin nije bio potpisan ispod pesme.

- Nismo smeli zbog cele situacije da ga potpišemo, a o tome je počelo javno da se govori kada se sve smirilo, ja to nikada nisam krila. Posle je i on sam pričao o tome, ali u to vreme sam ja krila da ne bi imao probleme sa svoje strane i tako nešto nikada ne bih uradila čoveku jer je bio jako korektan. Ne čujemo se, ne družimo se, nismo se ni sreli. Vrlo ga poštujem i cenim kao umetnika i hvala mu što imam takve tri pesme u karijeri. "Beograd" je evergrin - rekla je za K1.

