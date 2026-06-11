"Američka vojska počela je danas u 17.15 časova po istočnom vremenu da izvodi dodatne napade na više meta u Iranu u svrhu samoodbrane i po nalogu vrhovnog komandanta", navodi se u X objavi CENTCOM-a. U objavi se navodi da su američki udari "odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana". Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim delovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije.

Tramp: Preklinju me da prestanem

Američki predsednik Donald Tramp u razgovoru za Foks njuz govorio je o sinoćnjim napadima na Iran.

- Razgovarao sam direktno sa iranskim zvaničnicima, preklinju me da prestanem sa bombardovanjem. Uskoro ću, ali situacija bi mogla da eskalira - rekao je Tramp.

Međutim, iranski državni mediji citirali su visokog zvaničnika koji je negirao da su razgovori sa Donaldom Trampom održani sinoć.

- Lažna tvrdnja - naveo je iranski izvor.

- Lažna tvrdnja.

"Ako Teheran ne pristane na sporazum, sledi bombardnovanje do pakla u petak uveče"

Dan ranije, američki predsednik Donald Tramp optužio je Iran da odugovlači pregovore i zapretio napadima velikih razmera na njegovu ključnu infrastrukturu. Preko noći, američke snage su pokrenule napade na jugu zemlje. Prema rečima američkog lidera, ispaljeno je 49 raketa Tomahavk. Dodao je da će, ako Teheran ne pristane na sporazum, Vašington bombardovati zemlju „do pakla“ u petak uveče.