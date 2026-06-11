"Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija", navodi se u saopštenju mađarske kompanije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je u sredu da su uspešno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o NIS-u i postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada.

"Između Srbije i MOL-a dogovoreno je, između ostalog, da će ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju", objavila je Đedović Handanović na instagramu.

Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija, kako je navedeno, nastaviti da radi kao i do sada, sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao.

Članovi srpske strane u Odboru direktora NIS-a, kako kaže, imaće generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju, ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Republiku Srbiju.

Ona je istakla da takav uticaj država Srbija nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatizovan. Naftna industrija Srbije objavila je ranije u sredu da je podnela zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu.

Mađarska kompanija MOL je 6. juna objavila da je dobila zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 16. juna.

Kako je naveo MOL, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije.

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