Zabranjena zona od 2.600 kvadratnih kilometara uspostavljena je posle najgore civilne nuklearne nesreće na svetu u Černobilju 26. aprila 1986. godine, koja je oslobodila radioaktivni oblak širom Evrope i dovela do evakuacije oko 115.000 ljudi iz okolnog područja. Gotovo odmah, zračenje je ubilo 31 radnika elektrane i vatrogasca.

Prošlo je 40 godina od katastrofe u Černobilju koja je dovela do stvaranja Černobiljske zone isključenja (Zona vіdčužennя Čornobilьsьkoї AES). Od 1986. godine, ona se pretvorila u prosperitetno, nenamerno utočište za divlje životinje i ogromnu „laboratoriju“ za ponovno oživljavanje divljine.

Zona bez ljudi – utočište za divlje životinje

Zona isključenja zabranjuje ljudima da tu žive, zabranjuje komercijalne aktivnosti, eksploataciju prirodnih resursa i javni pristup. Sada je ovo područje dom bujne populacije velikih sisara. Čovek je, međutim, poslednjih godina na neki način ipak prisutan u području jer zbog rusko-ukrajinskog sukoba bombe padaju u blizini reaktora u Černobilju.

Populacije vukova, lisica, evroazijskog risa, losova i divljih svinja su se ovde značajno povećale. Vrste poput mrkih medveda i evropskog bizona su se, u međuvremenu, vratile. Ovo je ponovno buđenje divljine u svom najekstremnijem obliku, s obzirom na nemogućnost ljudi da intervenišu, dovelo je do nekoliko neočekivanih efekata u zoni.

Studije pokazuju da nedostatak ljudskih aktivnosti – lova, poljoprivrede i komunikacija ima pozitivniji uticaj na broj životinja nego što zračenje ima negativan.

Populacije velikih sisara u beloruskom sektoru zone su uporedive ili veće od onih u nekontaminiranim prirodnim rezervatima. Nema sumnje da je početno zračenje nanelo veliku štetu flori i fauni, posebno u „crvenoj šumi“, području od 10 kvadratnih kilometara u blizini nuklearne elektrane.

Ovo područje je dobilo ime nakon što su borovi uginuli i postali crvenkasto-smeđi zbog visoke apsorpcije zračenja. Pa ipak, dugoročne studije pokazuju da se biodiverzitet povećao u odsustvu ljudi.

Povratak retkih vrsta

Niz ugroženih vrsta vratio se u zonu isključenja. To uključuje i Prževalskog konja, koja je uvedena na područje 1998. godine kao eksperiment zaštite. Sada napreduju, a populacija je porasla na preko 150 životinja u određenom području ukrajinskog dela zone.

I evroazijski ris i evropski bizon, koji su nestali iz tog područja, vratili su se i uspostavili svoje populacije. Vratilo se nekoliko različitih vrsta ptica, kao što su crne rode, bele rode i belorepani orlovi.

Najznačajniji je povratak globalno ugroženog velikog orla pegavca, koji zavisi od močvarnih staništa za lov i veoma je osetljiv na ljudske aktivnosti. Nestao je iz tog područja u vreme nuklearne nesreće.

U 2019. godini, četiri para su zabeležena na mestu istraživanja, a najmanje 13 parova je dokumentovano kako se gnezde u beloruskom delu zone. Danas je ovaj region jedino mesto na svetu gde populacija ove retke vrste raste.

Adaptacije na radioaktivno okruženje

Postoje i naučni dokazi da se neke vrste izgleda prilagođavaju radioaktivnom okruženju. Na primer, obične šumske žabe u zoni su tamnije, jer viši nivoi melanina izgleda štite od oštećenja od zračenja.

Čini se da se kod vukova razvija otpornost, jer istraživanje evrazijskih vukova ukazuje na potencijalne adaptacije za preživljavanje hroničnog zračenja i smanjenje rizika od raka.

Takva adaptacija nije ograničena samo na životinje. Crna gljivica je prvi put otkrivena 1991. godine korišćenjem robota sa daljinskim upravljanjem koji rastu unutar reaktora 4 bivše elektrane. Izgleda da koristi melanin, koji može da zaštiti od ultraljubičastog svetla, da bi pretvorio gama zračenje u energiju kako bi rasle brže nego normalno.

Pored toga, neke biljke u obližnjoj zoni pokazuju popravku DNK kao odgovor na visoke nivoe zračenja. Takva adaptacija znači da je vegetacija evoluirala da bi preživela, a neke biljke pokazuju poboljšanu sposobnost da upravljaju teškim metalima i zračenjem.

Ekosistem bez ljudi – lekcije i posledice

Sada je to jedan od najvećih rezervata prirode u Evropi, što predstavlja važno mesto za ekološka istraživanja, posebno za to kako se ekosistemi oporavljaju kada nisu poremećeni.

Zonu je nesumnjivo oblikovalo zračenje, ali i, što je ključno, odsustvo ljudi i vreme. Kao posledica toga, uobičajena ekološka pravila više ne važe i to je značilo da Černobilj sada ima neke izuzetne divlje životinje.

Na primer, stotine kućnih pasa napuštenih nakon katastrofe postali su divlji psi koji su evoluirali da budu genetski različiti od populacija u drugim delovima Ukrajine.

Uprkos dokazima koji podržavaju ponovno oživljavanje prirode, očigledno je da nisu svi ishodi katastrofe bili korisni za floru i faunu. Postoji evolutivni pritisak, jer neke vrste pokazuju smanjen reproduktivni uspeh i visoke stope mutacija, što rezultira nekim zdravstvenim problemima za životinje.

Ali nije samo u Černobilju mesto gde ove nuklearne zone podstiču životinje da se vrate. Oko drugih oštećenih nuklearnih reaktora, kao što je Fukušima, sisari, uključujući medvede, rakune i divlje svinje, sada su se vratili u velikom broju, pretvarajući zone isključenja u neočekivana utočišta. U nekim operativnim nuklearnim elektranama, lokalne divlje životinje su podstaknute stvaranjem staništa i zaštitom velikih, netaknutih područja isključenja.

Jasno je da je situacija komplikovana i da ne bi trebalo da bude potrebna nuklearna nesreća da bi se sprečilo da ljudi guraju druge vrste ka egzistencijalnom riziku, a kamoli kontinuirana degradacija životne sredine koja se dešava širom sveta. Iz takvih katastrofa treba naučiti lekcije, a nema urednih zaključaka, čak ni 40 godina nakon katastrofe.

Divlje životinje su se uglavnom vratile u područje oko Černobilja zbog odsustva ljudi, iako ne predvidljivo ili ravnomerno. Međutim, to ilustruje kako ekosistemi mogu da reaguju i dalje napreduju kada se uobičajena pravila ne primenjuju.